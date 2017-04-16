Баскетболистка сборной России Виеру заявила, что продлила контракт с УГМК
Баскетболистка сборной России Наталья Виеру заявила агентству «Р-Спорт», что продлила контракт с УГМК и продолжит выступать в клубе из Екатеринбурга в следующем сезоне.
Виеру перешла в УГМК летом 2015 года из оренбургской «Надежды».
«Я остаюсь в УГМК. Переподписала недавно контракт с клубом», — сказала Виеру после матча за третье место в «Финале четырех» Евролиги, прошедшего в воскресенье в Екатеринбурге.
В игре за бронзу Евролиги УГМК одержал победу над чешской «Прагой» — 68:63.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter