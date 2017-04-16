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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29446902/
16 апреля 2017, 19:38 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистка сборной России Виеру заявила, что продлила контракт с УГМК

Баскетболистка сборной России Наталья Виеру заявила агентству «Р-Спорт», что продлила контракт с УГМК и продолжит выступать в клубе из Екатеринбурга в следующем сезоне.

Виеру перешла в УГМК летом 2015 года из оренбургской «Надежды».

«Я остаюсь в УГМК. Переподписала недавно контракт с клубом», — сказала Виеру после матча за третье место в «Финале четырех» Евролиги, прошедшего в воскресенье в Екатеринбурге.

В игре за бронзу Евролиги УГМК одержал победу над чешской «Прагой» — 68:63.
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