Баскетболистка сборной России Виеру заявила, что продлила контракт с УГМК

Виеру перешла в УГМК летом 2015 года из оренбургской «Надежды».

«Я остаюсь в УГМК. Переподписала недавно контракт с клубом», — сказала Виеру после матча за третье место в «Финале четырех» Евролиги, прошедшего в воскресенье в Екатеринбурге.

В игре за бронзу Евролиги УГМК одержал победу над чешской «Прагой» — 68:63.