«Автодор» уступил «Енисею», потеряв шансы выйти в плей-офф, у Миннерата 37 очков
«Автодор» на выезде уступил «Енисею» со счётом 92:97 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
По ходу второй четверти преимущество гостей составляло 11 очков, однако заключительный период они проиграли «-12». Таким образом, «Автодор» потерял теоретические шансы попасть в восьмёрку сильнейших, и последняя путёвка в
Самым результативным игроком встречи с 37 очками стал мощный форвард саратовцев Ник Миннерат. У победителей отличились разыгрывающий Тони Тэйлор и мощный форвард Сулейман Браймо, набравшие по 22 очка.
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