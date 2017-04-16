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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29445150/
16 апреля 2017, 14:30 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Автодор» уступил «Енисею», потеряв шансы выйти в плей-офф, у Миннерата 37 очков

«Автодор» на выезде уступил «Енисею» со счётом 92:97 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

По ходу второй четверти преимущество гостей составляло 11 очков, однако заключительный период они проиграли «-12». Таким образом, «Автодор» потерял теоретические шансы попасть в восьмёрку сильнейших, и последняя путёвка в плей-офф досталась «Астане».

Самым результативным игроком встречи с 37 очками стал мощный форвард саратовцев Ник Миннерат. У победителей отличились разыгрывающий Тони Тэйлор и мощный форвард Сулейман Браймо, набравшие по 22 очка.
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