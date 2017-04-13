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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29418134/
13 апреля 2017, 15:22 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Итудис: ЦСКА серьёзно отнесётся к матчу с «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Парма» всегда играет с энтузиазмом, особенно дома. Для нас это последний матч регулярного чемпионата Лиги ВТБ, и мы отнесёмся к нему так же серьёзно, как ко всем остальным, — приводит слова Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.

Напомним, что в минувшем матче Единой лиги ВТБ «армейцы» разгромили «Цмоки-Минск» со счётом 109:74.
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