Итудис: ЦСКА серьёзно отнесётся к матчу с «Пармой»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Пармой».
«Парма» всегда играет с энтузиазмом, особенно дома. Для нас это последний матч регулярного чемпионата Лиги ВТБ, и мы отнесёмся к нему так же серьёзно, как ко всем остальным, — приводит слова Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.
Напомним, что в минувшем матче Единой лиги ВТБ «армейцы» разгромили «Цмоки-Минск» со счётом 109:74.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter