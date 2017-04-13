Итудис: ЦСКА серьёзно отнесётся к матчу с «Пармой»

«Парма» всегда играет с энтузиазмом, особенно дома. Для нас это последний матч регулярного чемпионата Лиги ВТБ, и мы отнесёмся к нему так же серьёзно, как ко всем остальным, — приводит слова Итудиса официальный сайт ПБК ЦСКА.



Напомним, что в минувшем матче Единой лиги ВТБ «армейцы» разгромили «Цмоки-Минск» со счётом 109:74.