Баскетболистки новосибирского «Динамо» победили МБА в матче турнира за 5−8-е места ЧР

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 72:66 (20:20, 19:15, 15:14, 8:13, 10:4) в пользу «Динамо». В составе победительниц 22 очка набрала Тамара Тэтхем, а Аделина Абайбурова сделала дабл-дабл — 12 очков и 11 подборов. У гостей 16 очков набрала Анна Лешковцева.

Счет в серии до двух побед стал 1−1. Третий матч команды проведут 16 апреля в Москве.