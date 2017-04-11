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11 апреля 2017, 21:18 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки новосибирского «Динамо» победили МБА в матче турнира за 5−8-е места ЧР

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Новосибирское «Динамо» в овертайме победило московскую МБА во втором матче полуфинальной серии турнира за 5−8-е места чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 72:66 (20:20, 19:15, 15:14, 8:13, 10:4) в пользу «Динамо». В составе победительниц 22 очка набрала Тамара Тэтхем, а Аделина Абайбурова сделала дабл-дабл — 12 очков и 11 подборов. У гостей 16 очков набрала Анна Лешковцева.

Счет в серии до двух побед стал 1−1. Третий матч команды проведут 16 апреля в Москве.
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