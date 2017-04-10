Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29378603/
10 апреля 2017, 16:16 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

ЦСКА предложит Недовичу контракт на € 1,5 млн

ЦСКА намерен предложить контракт разыгрывающему защитнику «Уникахи» Неманье Недовичу, сообщает La Opinion de Malaga.

Контракт будет рассчитан на несколько лет, и по нему Недович получит за первый сезон в составе московской команды € 1,5 млн. В соглашение планируется включить опцию перехода в НБА в июне каждого года. Текущий контракт Неманьи с «Уникахой» рассчитан до 2018 года и был перезаключён минувшим летом.

В сезоне-2013/14 Недович выступал в НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», а в этом году стал в составе «Уникахи» чемпионом Еврокубка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Ватутин: Интерес клубов НБА к Теодосичу говорит о его высоком уровне

Ватутин: Интерес клубов НБА к Теодосичу говорит о его высоком уровне

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Интерес клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к сербскому защитнику российского ЦСКА Милошу Теодосичу свидетельствует о его высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.
Еще 2 новости  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!