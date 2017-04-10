ЦСКА предложит Недовичу контракт на € 1,5 млн

Контракт будет рассчитан на несколько лет, и по нему Недович получит за первый сезон в составе московской команды € 1,5 млн. В соглашение планируется включить опцию перехода в НБА в июне каждого года. Текущий контракт Неманьи с «Уникахой» рассчитан до 2018 года и был перезаключён минувшим летом.



В сезоне-2013/14 Недович выступал в НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», а в этом году стал в составе «Уникахи» чемпионом Еврокубка.