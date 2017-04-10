«Иркут» сенсационно переиграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала Суперлиги
9 апреля в Новосибирске стартовала полуфинальная серия Суперлиги-1.
Лидер регулярного чемпионата «Новосибирск» принимал «Иркут».
«Новосибирск» выиграл первые две четверти матча и вырвался вперёд на 11 очков. После большого перерыва «Иркут» записал в свой актив третью четверть с разницей в 5 очков, однако лидерство всё ещё оставалось за «Новосибирском» — 53:47.
Игрокам «Иркута» удалось захватить преимущество в середине заключительного отрезка встречи. Развязка поединка произошла на последней минуте. Сначала новосибирцы сравняли счёт, но после
Второй полуфинальный поединок состоится в Новосибирске 10 апреля. Затем серия перейдёт в Иркутск. Матчи будут идти до трёх побед одной из команд.
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