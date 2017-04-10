Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29375152/
10 апреля 2017, 12:38 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Иркут» сенсационно переиграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала Суперлиги

9 апреля в Новосибирске стартовала полуфинальная серия Суперлиги-1.

Лидер регулярного чемпионата «Новосибирск» принимал «Иркут».

«Новосибирск» выиграл первые две четверти матча и вырвался вперёд на 11 очков. После большого перерыва «Иркут» записал в свой актив третью четверть с разницей в 5 очков, однако лидерство всё ещё оставалось за «Новосибирском» — 53:47.

Игрокам «Иркута» удалось захватить преимущество в середине заключительного отрезка встречи. Развязка поединка произошла на последней минуте. Сначала новосибирцы сравняли счёт, но после тайм-аута успешный проход капитана гостей Александра Варнакова принёс «Иркуту» победу — 70:68.

Второй полуфинальный поединок состоится в Новосибирске 10 апреля. Затем серия перейдёт в Иркутск. Матчи будут идти до трёх побед одной из команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!