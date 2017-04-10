«Иркут» сенсационно переиграл «Новосибирск» в первом матче полуфинала Суперлиги

Лидер регулярного чемпионата «Новосибирск» принимал «Иркут».



«Новосибирск» выиграл первые две четверти матча и вырвался вперёд на 11 очков. После большого перерыва «Иркут» записал в свой актив третью четверть с разницей в 5 очков, однако лидерство всё ещё оставалось за «Новосибирском» — 53:47.



Игрокам «Иркута» удалось захватить преимущество в середине заключительного отрезка встречи. Развязка поединка произошла на последней минуте. Сначала новосибирцы сравняли счёт, но после тайм-аута успешный проход капитана гостей Александра Варнакова принёс «Иркуту» победу — 70:68.



Второй полуфинальный поединок состоится в Новосибирске 10 апреля. Затем серия перейдёт в Иркутск. Матчи будут идти до трёх побед одной из команд.