Суд восстановил Рауда в должности главного тренера «Сахалина»

Согласно тексту решения, незаконными признаны приказ о расторжении трудового договора с Раудом и соответствующая запись в трудовой книжке тренера.



Теперь руководство «Сахалина» обязано восстановить Рауда в должности тренера со дня, следующего за днём увольнения, а также внести в трудовую книжку запись о переводе на должность главного тренера c 1 октября 2016 года с полным восстановлением заработной платы. Решение суда в части возвращения к работе, как следует из текста, подлежит немедленному исполнению.