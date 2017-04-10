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10 апреля 2017, 12:09 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Суд восстановил Рауда в должности главного тренера «Сахалина»

Фрунзенский районный суд Владивостока обязал ПСК «Сахалин» восстановить Эдуарда Рауда в должности главного тренера баскетбольной команды клуба, а также выплатить ему компенсацию морального вреда.

Согласно тексту решения, незаконными признаны приказ о расторжении трудового договора с Раудом и соответствующая запись в трудовой книжке тренера.

Теперь руководство «Сахалина» обязано восстановить Рауда в должности тренера со дня, следующего за днём увольнения, а также внести в трудовую книжку запись о переводе на должность главного тренера c 1 октября 2016 года с полным восстановлением заработной платы. Решение суда в части возвращения к работе, как следует из текста, подлежит немедленному исполнению.
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