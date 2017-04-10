БК «Иркут» одержал победу над командой «Новосибирск»

Баскетбольный клуб «Иркут» обыграл клуб «Новосибирск» со счетом 79:68. Как 9 апреля 2017 года сообщила пресс-служба иркутского клуба, открыл счет в матче защитник «Новосибирска» Сергей Токарев. В ответ трехочковый гол забил центровой «Иркута» Антон Саяпин. Затем иркутяне вырвались вперед благодаря попаданиям Александра Захарова как со средней, так и дальней дистанций — 7:11. «Новосибирск» поспешил отыграть отставание и лидировал к завершению четверти — 21:16.

На старте следующего игрового отрезка у «Иркута» был точен капитан Александр Варнаков, две подряд атаки завершил Дмитрий Ежов. После этого иркутская команда подобралась к сопернику на минимальное расстояние — 23:22. Но затем последовал впечатляющий марш-бросок от новосибирцев, которые ушли вперед на 10 очков. Завершилась половина встречи со счетом 36:25 в пользу «Новосибирска».

После большого перерыва упорное противостояние продолжилось. Обе команды старались играть в быстрый атакующий баскетбол, рьяно боролись под щитами, периодически обостряя игру бросками с периметра. В итоге третью четверть «Иркут» выиграл с разницей в 5 очков, однако лидерство все еще оставалось за «Новосибирском» — 53:47. В середине заключительной четверти иркутская команда вырвалась вперед — 59:60. За 42 секунды до финальной сирены дальнее попадание Глеба Голдырева выводит в лидеры «Новосибирск» — 65:64. Иркутяне берут минуту, после которой в своем фирменном проходе с левой руки забивает капитан Александр Варнаков — 65:66. В итоге, к концу игры «Иркут» вырывает победу у обладателя Кубка России по баскетболу сезона 2016−17 гг. и лидера регулярного чемпионата в Суперлиге-1.

Второй полуфинальный матч соперники проведут 10 апреля.