БК «Иркут» одержал победу над командой «Новосибирск»
БК «Иркутск» и «Новосибирск» проведут второй полуфинальный матч 10 апреля.
Баскетбольный клуб «Иркут» обыграл клуб «Новосибирск» со счетом 79:68. Как 9 апреля 2017 года сообщила
На старте следующего игрового отрезка у «Иркута» был точен капитан Александр Варнаков, две подряд атаки завершил Дмитрий Ежов. После этого иркутская команда подобралась к сопернику на минимальное расстояние — 23:22. Но затем последовал впечатляющий
После большого перерыва упорное противостояние продолжилось. Обе команды старались играть в быстрый атакующий баскетбол, рьяно боролись под щитами, периодически обостряя игру бросками с периметра. В итоге третью четверть «Иркут» выиграл с разницей в 5 очков, однако лидерство все еще оставалось за «Новосибирском» — 53:47. В середине заключительной четверти иркутская команда вырвалась вперед — 59:60. За 42 секунды до финальной сирены дальнее попадание Глеба Голдырева выводит в лидеры «Новосибирск» — 65:64. Иркутяне берут минуту, после которой в своем фирменном проходе с левой руки забивает капитан Александр Варнаков — 65:66. В итоге, к концу игры «Иркут» вырывает победу у обладателя Кубка России по баскетболу сезона 2016−17 гг. и лидера регулярного чемпионата в Суперлиге-1.
Второй полуфинальный матч соперники проведут 10 апреля.
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