«Зенит» победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты санкт- петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» со счетом 74:66 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник гостей Сергей Карасев, который набрал 23 очка.
«Зенит», который досрочно обеспечил себе участие в
В других матчах дня саратовский «Автодор» дома обыграл пермскую «Парму» (110:99), «Нижний Новгород» на своей площадке был сильнее «Астаны» (76:72).
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