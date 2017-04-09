«Зенит» победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник гостей Сергей Карасев, который набрал 23 очка.

«Зенит», который досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, с 19 победами в 22 встречах занимает второе место в турнирной таблице. «Химки», которые также досрочно отобрались в плей-офф, идут третьими, победив в 17 встречах из 22.

В других матчах дня саратовский «Автодор» дома обыграл пермскую «Парму» (110:99), «Нижний Новгород» на своей площадке был сильнее «Астаны» (76:72).