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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29368470/
9 апреля 2017, 21:49 | Баскетбол: Россия | ТАСС

«Зенит» победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты санкт- петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» со счетом 74:66 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 74:66. Увеличить
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Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник гостей Сергей Карасев, который набрал 23 очка.

«Зенит», который досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, с 19 победами в 22 встречах занимает второе место в турнирной таблице. «Химки», которые также досрочно отобрались в плей-офф, идут третьими, победив в 17 встречах из 22.

В других матчах дня саратовский «Автодор» дома обыграл пермскую «Парму» (110:99), «Нижний Новгород» на своей площадке был сильнее «Астаны» (76:72).
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