«Автодор» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась победой хозяев паркета со счетом 110:99 (33:21, 23:21, 19:24, 35:33). Самым результативным игроком в составе победителей стал Николас Миннерат, набравший 25 очков. У «Пармы» 23 очка на счету Сергея Чернова.

«Автодор» в следующем матче 16 апреля сыграет в гостях с красноярским «Енисеем». «Парма» 13 апреля примет московский ЦСКА.