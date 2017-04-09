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9 апреля 2017, 19:03 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Автодор» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли «Парму» из Перми в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась победой хозяев паркета со счетом 110:99 (33:21, 23:21, 19:24, 35:33). Самым результативным игроком в составе победителей стал Николас Миннерат, набравший 25 очков. У «Пармы» 23 очка на счету Сергея Чернова.

«Автодор» в следующем матче 16 апреля сыграет в гостях с красноярским «Енисеем». «Парма» 13 апреля примет московский ЦСКА.
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