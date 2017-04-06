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6 апреля 2017, 12:33 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Экс-президент Российской федерации баскетбола Аникеева отрицает хищение 44 млн руб

МОСКВА, 6 — РИА Новости. Бывший президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева отрицает причастность к хищению у РФБ 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Чертановском суде Москвы.

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«Свою вину подсудимая Аникеева в ходе судебного заседания не признала», — сказала представитель суда.

Суд приговорил бухгалтера Елену Силину к 3,5 года колонии за пособничество в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Москвы.

По версии следствия, экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну, утверждает следствие. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Всего, по данным следствия, было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.

Бухгалтер Силина в марте была приговорена к 3,5 года колонии за причастность к хищению.
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