Кириленко будет консультироваться по сборной России у Блатта в случае необходимости

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Ранее Блатт заявил ТАСС, что готов консультировать сборную России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год. Под руководством Блатта сборная России впервые в своей истории стала победителем чемпионата Европы (2007 год) и завоевала бронзу Олимпийски игр — 2012.

«Я считаю Дэвида не только отличным тренером, но и очень близким человеком. Очень многое было пройдено вместе — не только спортивного, но и жизненного. Все-таки, когда команда долго находится вместе, возникает множество моментов игрового характера. Это настоящий профессионал и хороший человек», — сказал Кириленко.

Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд», который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф, где уступил «Голден Стэйт» в шести матчах (2−4). После отставки Блатта «Кливленд» возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16, обыграв в финальной серии все тот же «Голден Стэйт» (4−3).

«Желаю Блатту удачи в любой команде, в которой он будет работать, — продолжи Кириленко. — И, конечно, если у меня возникнут вопросы, касающиеся сборной России, Дэвид будет одним из первых тренеров, к которому я обращусь за консультацией или помощью. Знаю, что он мне никогда не откажет, но это не значит, что Блатт должен стать тренером нашей сборной. У нас сейчас есть главный тренер (Сергей Базаревич), который отлично справляется со своей работой».

В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».