Кириленко будет консультироваться по сборной России у Блатта в случае необходимости
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко обратится за консультацией по сборной России к одному из лучших специалистов Европы Дэвиду Блатту, если будет такая необходимость. Об этом ТАСС заявил сам Кириленко.
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Ранее Блатт заявил ТАСС, что готов консультировать сборную России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год. Под руководством Блатта сборная России впервые в своей истории стала победителем чемпионата Европы (2007 год) и завоевала бронзу Олимпийски игр — 2012.
«Я считаю Дэвида не только отличным тренером, но и очень близким человеком. Очень многое было пройдено вместе — не только спортивного, но и жизненного.
Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд», который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала
«Желаю Блатту удачи в любой команде, в которой он будет работать, — продолжи Кириленко. — И, конечно, если у меня возникнут вопросы, касающиеся сборной России, Дэвид будет одним из первых тренеров, к которому я обращусь за консультацией или помощью. Знаю, что он мне никогда не откажет, но это не значит, что Блатт должен стать тренером нашей сборной. У нас сейчас есть главный тренер (Сергей Базаревич), который отлично справляется со своей работой».
В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».
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