Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29325045/
5 апреля 2017, 15:59 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Кириленко будет консультироваться по сборной России у Блатта в случае необходимости

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко обратится за консультацией по сборной России к одному из лучших специалистов Европы Дэвиду Блатту, если будет такая необходимость. Об этом ТАСС заявил сам Кириленко.

Ранее Блатт заявил ТАСС что готов консультировать сборную России которую он возглавлял с 2006 по 2012 год. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Блатт заявил ТАСС, что готов консультировать сборную России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год. Под руководством Блатта сборная России впервые в своей истории стала победителем чемпионата Европы (2007 год) и завоевала бронзу Олимпийски игр — 2012.

«Я считаю Дэвида не только отличным тренером, но и очень близким человеком. Очень многое было пройдено вместе — не только спортивного, но и жизненного. Все-таки, когда команда долго находится вместе, возникает множество моментов игрового характера. Это настоящий профессионал и хороший человек», — сказал Кириленко.

Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд», который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф, где уступил «Голден Стэйт» в шести матчах (2−4). После отставки Блатта «Кливленд» возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16, обыграв в финальной серии все тот же «Голден Стэйт» (4−3).

«Желаю Блатту удачи в любой команде, в которой он будет работать, — продолжи Кириленко. — И, конечно, если у меня возникнут вопросы, касающиеся сборной России, Дэвид будет одним из первых тренеров, к которому я обращусь за консультацией или помощью. Знаю, что он мне никогда не откажет, но это не значит, что Блатт должен стать тренером нашей сборной. У нас сейчас есть главный тренер (Сергей Базаревич), который отлично справляется со своей работой».

В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Гендиректор "Зенита": рассмотрел бы создание закрытых лиг с четкими целевыми показателями

Источник: соперником Поветкина станет боксер из топ-15 рейтинга тяжеловесов

Аркадий Ротенберг: ФХР хочет вернуть игроков с истекающими контрактами с клубами НХЛ домой