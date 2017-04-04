Саша Обрадович: Приложу все усилия, чтобы оправдать надежды руководства «Локомотива»

Сегодня со специалистом был подписан новый контракт, рассчитанный на три года.

— Я очень счастлив оказаться в этой команде, — цитирует сайт «Локомотива» Обрадовича. — Для меня это большая честь быть частью локосемьи. Я знаю, какие «большие» тренеры работали здесь до меня, и каких успехов они добивались с «Локо». Также знаю, насколько высокие ожидания руководства и болельщиков от «Локомотива» и приложу все усилия для того, чтобы оправдать эти надежды.