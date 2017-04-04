«Локомотив-Кубань» подписал новый трёхлетний контакт с Сашей Обрадовичем

Новое трудовое соглашение, рассчитанное на три года, начнет действовать с сезона 2017/18, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.



Обрадович возглавил «Локо» в ноябре 2016 года. Под его руководством «железнодорожники» дошли до полуфинала Еврокубка, где уступили испанской «Уникахе». В Единой лиге ВТБ краснодарцы гарантировали себе выход в плей-офф.