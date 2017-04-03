БК «Зенит» выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в метро

3 апреля в метро северной столицы прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее террористическим актом.



«Баскетбольная команда “Зенит” выражает соболезнования родным и близким жертв взрыва в петербургском метро», — сообщается в официальном «твиттере» питерской команды.