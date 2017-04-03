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3 апреля 2017, 17:05 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

БК «Зенит» выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в метро

Баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга.

3 апреля в метро северной столицы прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее террористическим актом.

«Баскетбольная команда “Зенит” выражает соболезнования родным и близким жертв взрыва в петербургском метро», — сообщается в официальном «твиттере» питерской команды.
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