БК «Зенит» выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в метро
Баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в метро
Санкт-Петербурга.
3 апреля в метро северной столицы прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее террористическим актом.
«Баскетбольная команда “Зенит” выражает соболезнования родным и близким жертв взрыва в петербургском метро», — сообщается в официальном «твиттере» питерской команды.
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