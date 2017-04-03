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3 апреля 2017, 16:52 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Лига: Все матчи Единой лиги ВТБ в понедельник начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Все матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в понедельник начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

«Все матчи Единой лиги ВТБ в понедельник начнутся с минуты молчания», — сообщили в пресс-службе лиги.

В понедельник в Лиге ВТБ пройдут три матча: ЦСКА (Москва) — «Калев» (Таллин), ВЭФ (Рига) -УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов).
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