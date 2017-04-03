Лига: Все матчи Единой лиги ВТБ в понедельник начнутся с минуты молчания

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

«Все матчи Единой лиги ВТБ в понедельник начнутся с минуты молчания», — сообщили в пресс-службе лиги.

В понедельник в Лиге ВТБ пройдут три матча: ЦСКА (Москва) — «Калев» (Таллин), ВЭФ (Рига) -УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов).