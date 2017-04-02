Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29286803/
2 апреля 2017, 19:50 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК разгромили «Надежду» в первом матче ½ финала ЧР

Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали крупную победу над оренбургской «Надеждой» в первом матче ½ финала чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 85:50 (33:15, 20:17, 16:8, 16:10) в пользу хозяек. Самыми результативными игроками с составе УГМК стали Бриттни Грайнер и Дайана Таурази, набравшие 25 и 18 очков соответственно. У «Надежды» 13 очков на свой счет записала Кристина Оувина.

Второй матч серии до двух побед команды проведут 7 апреля в Оренбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США