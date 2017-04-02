Баскетболистки УГМК разгромили «Надежду» в первом матче ½ финала ЧР
Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали крупную победу над оренбургской «Надеждой» в первом матче ½ финала чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 85:50 (33:15, 20:17, 16:8, 16:10) в пользу хозяек. Самыми результативными игроками с составе УГМК стали Бриттни Грайнер и Дайана Таурази, набравшие 25 и 18 очков соответственно. У «Надежды» 13 очков на свой счет записала Кристина Оувина.
Второй матч серии до двух побед команды проведут 7 апреля в Оренбурге.
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