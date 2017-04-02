«ПАРМА» одержала первую победу в сезоне

В течение всего первого периода игра команды из Перми выглядела интереснее и эффективнее, а после пяти минут игрового времени один Сергей Чернов набрал больше очков, чем вся команда из Минска. Лишь две потери в концовке периода позволили хозяевам паркета подобраться к «ПАРМЕ» на расстояние точной «трешки». 19−16 после первых десяти минут матча в Минске.



Второй период броском от щита открыл Иван Ухов. Игра у «Цмоки-Минск» упорно не шла, после первых пяти минут второй десятиминутки главный тренер минской команды был вынужден брать тайм-аут. Однако разговоры с тренером не принесли особых плодов, гости ушли на большой перерыв с преимуществом в 19 очков. 30:49.



Перерыв пошел на пользу «Цмоки-Минск», хозяева смогли сократить отставание до десяти очков перед заключительным игровым отрезком. 49:59 перед заключительной четвертью. В финальной десятминутке счет открыл Саша Загорац. Эти очки стали единственными для обеих команд еще на три с половиной минуты. «Цмоки-Минск» совершал большое количество технических потерь, и за пять минут до конца матча преимущество «ПАРМЫ» оставалось двузначным. Игроки из Минска принялись атаковать с дальней дистанции, а команда Вячеслава Шушакова играла «наверняка», забивая, преимущественно из-под кольца, либо со штрафных. В итоге «ПАРМА» заслуженно одержала первую в победу в Единой Лиге ВТБ. Счет встречи 62:71.



Следующий матч «ПАРМА» вновь проведет на выезде. 9 апреля команда из Перми попытается взять реванш в Саратове за обидное домашнее поражение у местного «Автодора».