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2 апреля 2017, 18:57 | Баскетбол: Россия | Новости Перми

«ПАРМА» одержала первую победу в сезоне

Команда из Перми на выезде обыграла «Цмоки-Минск» со счетом 62:71. Это первая победа за 21 матч, проведенный в Единой Лиге ВТБ.

Команда из Перми на выезде обыграла <span class=error>Цмоки</span>-Минск со счетом 62:71. Это первая победа за 21 матч проведенный в Единой Лиге <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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В течение всего первого периода игра команды из Перми выглядела интереснее и эффективнее, а после пяти минут игрового времени один Сергей Чернов набрал больше очков, чем вся команда из Минска. Лишь две потери в концовке периода позволили хозяевам паркета подобраться к «ПАРМЕ» на расстояние точной «трешки». 19−16 после первых десяти минут матча в Минске.

Второй период броском от щита открыл Иван Ухов. Игра у «Цмоки-Минск» упорно не шла, после первых пяти минут второй десятиминутки главный тренер минской команды был вынужден брать тайм-аут. Однако разговоры с тренером не принесли особых плодов, гости ушли на большой перерыв с преимуществом в 19 очков. 30:49.

Перерыв пошел на пользу «Цмоки-Минск», хозяева смогли сократить отставание до десяти очков перед заключительным игровым отрезком. 49:59 перед заключительной четвертью. В финальной десятминутке счет открыл Саша Загорац. Эти очки стали единственными для обеих команд еще на три с половиной минуты. «Цмоки-Минск» совершал большое количество технических потерь, и за пять минут до конца матча преимущество «ПАРМЫ» оставалось двузначным. Игроки из Минска принялись атаковать с дальней дистанции, а команда Вячеслава Шушакова играла «наверняка», забивая, преимущественно из-под кольца, либо со штрафных. В итоге «ПАРМА» заслуженно одержала первую в победу в Единой Лиге ВТБ. Счет встречи 62:71.

Следующий матч «ПАРМА» вновь проведет на выезде. 9 апреля команда из Перми попытается взять реванш в Саратове за обидное домашнее поражение у местного «Автодора».
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