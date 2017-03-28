ЦСКА уверенно переиграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

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Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выходит на финишную прямую — большинству участников турнира осталось провести три-четыре поединка до начала плей-офф или бесславного ухода в отпуск. Поэтому последняя игровая неделя марта и имела столь серьезное значение при распределении мест в топ-четверке: времени на исправление ошибок, допущенных во встречах с прямыми конкурентами, практически не осталось.

В самом незавидном, пожалуй, положении оказались баскетболисты «Локомотива-Кубани». Безальтернативное поражение от испанской «Уникахи» в полуфинале Еврокубка не оставило команде иного способа квалифицироваться в Евролигу кроме выхода в финал национального чемпионата. Для этого «железнодорожникам» кровь из носу нужно подняться хотя бы на третье место — чтобы избежать встречи ЦСКА на относительно ранней стадии матчей на вылет.

На бумаге шанс исправить ситуацию южанам представился отличный: традиционно хорошо играющий дома «Локо» принимал в стенах «Баскет-Холла» баскетболистов «Зенита», считавшегося для подопечных Саши Обрадовича крайне удобным соперником. Чего стоят только две разгромные победы над соотечественниками в Еврокубке, добытые буквально несколько недель назад.

Коллектив из Кубани начал встречу за здравие и увенчал выигранную первую четверть шикарным «баззер-битером» Марди Коллинза, но не смог сформировать солидный гандикап. Сказались невысокий показатель реализации трехочковых бросков в 33% и запредельно большое для важной встречи количество потерь — 21.

За расточительство в матче, по ходу которого лидер меняется 14 раз, непременно приходится платить. На сей раз роль сурового, но справедливого судьи исполнил ведущий бомбардир «Зенита» Сергей Карасев: он инициировал судьбоносный спурт питерцев — 10:0 — в заключительном отрезке, благодаря которому гости превратили «-7» в «+3», и от души поиздевался над оборонительными построениями Обрадовича, дававшими один сбой за другим в решающие минуты.

В итоге дружина сербского специалиста, привыкшего ставить во главу угла именно защиту, пропустила 24 очка в последней четверти и в общей сложности 83. Слишком много, чтобы претендовать на победу даже с учетом солидного перевеса на щитах (42 подбора против 26 у «Зенита») и редкой игры Яна Вуюкаса в большой «плюс». А Карасев с 23 баллами в активе закономерно стал самым результативным и просто лучшим игроком поединка: в его готовности феерить в плей-офф можно не сомневаться.

Сама по себе выездная победа дружине из Северной столицы ничего не гарантировала, а вот в совокупности с положительным для «Зенита» исходом «Дерби Ленинградки» — вполне. Под таковым подразумевалась победа ЦСКА в Баскетбольном центре Московской области, и за армейцами, естественно, не заржавело.

«Химки», честно говоря, были обречены на неудачу еще до стартового вбрасывания. За несколько часов до начала встречи в СМИ появилась информация о том, что признанный накануне MVP Еврокубка Алексей Швед во второй раз в сезоне не сыграет с действующим чемпионом Лиги ВТБ по причине проблем со здоровьем.

Гранд российского баскетбола мало того, что владел колоссальным преимуществом по глубине и качестве состава, он еще и воплощать его в жизнь бросился с места в карьер. В двух стартовых четвертях ЦСКА палил из-за дуги с 60-процентной эффективностью (разумеется, все эти броски были идеально подготовлены и становились следствием выверенного движения мяча), и к большому перерыву интрига умерла окончательно.

Москвичи отказывались промахиваться и допускать послабления на своей половине площадки даже тогда, когда преимущество команды перевалило за отметку в 30 баллов. Лишь кадровые эксперименты Димитриса Итудиса, разгрузившего лидеров и предоставившего возможность проявить себя каждому из 12 исполнителей в заявке, включая центрового Ивана Лазарева, позволили «Химкам» избежать унижения перед родной публикой.

Данный результат закрепил за «Зенитом», имеющим в своем активе 12-матчевую победную серию в рамках Лиги ВТБ, вторую строчку турнирной таблицы. Ее парни Василия Карасева еще могут упустить, проиграв «Химкам» с разницей в 5 и более очков в очной встрече, запланированной на 19 апреля, но главное не в этом.

Питерцы практически гарантировали себе попадание в ту часть сетки плей-офф, где не будет ни ЦСКА, ни «Локомотива», ни УНИКСа, чем существенно упростили себе решение максимальных задач в виде попадания в решающую серию и квалификацию Евролиги.

«Железнодорожники», в свою очередь, почти наверняка останутся четвертыми, что обеспечит Тэйлору Рочести и компании зубодробительную серию с УНИКСом уже на стадии четвертьфинала, и, в случае успеха, рандеву с армейцами раундом позднее. Положение из разряда «врагу не пожелаешь», но в нем баскетболисты «Локо» оказались по своей вине, потерпев три последовательные неудачи в сражениях с другими претендентами на награды.