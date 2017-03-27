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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29213030/
27 марта 2017, 11:02 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Экс-рулевой ВЭФа Мазур присоединился к тренерскому штабу БК УНИКС до конца сезона

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Бывший главный тренер рижского ВЭФа Николай Мазур присоединился к тренерскому штабу УНИКСа, сообщается на официальном сайте казанского баскетбольного клуба.

Контракт 36-летнего Мазура с УНИКСом рассчитан до конца текущего сезона.

Латвийский тренер большую часть своей профессиональной карьеры провел в ВЭФе. В 2007—2014 годах он работал помощником главного тренера, в 2014—2015 годы был главным тренером рижской команды.

Также Мазур работал со сборными Латвии разных возрастов. В 2016 году специалист тренировал грузинскую «Виту» и саратовский «Автодор».
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