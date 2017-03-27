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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29212283/
27 марта 2017, 10:27 | Баскетбол: Россия | НТА-Приволжье

БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» в матче 26 марта

Как сообщается на сайте клуба, игра состоялась 26 марта в Перми.

«Парма» — «Нижний Новгород» — 75:84.

Бойнтон (27,5пд, 6рп, 3пх), Губанов (18, 7пд, 2пх), Томпсон (17, 12пд, 4пх), Вене (12, 2пд, 3рп), Гудумак (5), Жбанов (3, 4пд), Григорьев (2, 2пд).

«Мы четко придерживались плана. Я догадывался, что нас ждет тяжелая игра очко в очко, поэтому мы терпеливо ждали свой шанс и получили его в концовке. Хочу отметить агрессивную работу на чужом щите — 14 подборов нам очень помогли. Перед матчем мы настраивали команду именно на агрессивные действия, потому что понимали, что “Парма” никогда не сдается и будет бороться до конца», — сказал главный тренер клуба Артурс Шталбергс, комментируя матч.
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