БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» в матче 26 марта

«Парма» — «Нижний Новгород» — 75:84.

Бойнтон (27,5пд, 6рп, 3пх), Губанов (18, 7пд, 2пх), Томпсон (17, 12пд, 4пх), Вене (12, 2пд, 3рп), Гудумак (5), Жбанов (3, 4пд), Григорьев (2, 2пд).

«Мы четко придерживались плана. Я догадывался, что нас ждет тяжелая игра очко в очко, поэтому мы терпеливо ждали свой шанс и получили его в концовке. Хочу отметить агрессивную работу на чужом щите — 14 подборов нам очень помогли. Перед матчем мы настраивали команду именно на агрессивные действия, потому что понимали, что “Парма” никогда не сдается и будет бороться до конца», — сказал главный тренер клуба Артурс Шталбергс, комментируя матч.