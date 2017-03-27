«Парма» проиграла девятнадцать игр подряд в Лиге ВТБ

Накануне пермские баскетболисты уступили на домашней площадке «Нижнему Новгороду» со счетом 75:84. Самым результативным в составе гостей стал Кенни Бойнтон, набравший 25 очков. У «Пармы» больше всех очков набрал Иван Нелюбов — 18.

«Потеря концентрации. Все началось с подбора на своем щите, который мы не могли взять. От этого приходилось больше защищаться и отыгрываться. К сожалению, не смогли переломить ход игры те, на кого рассчитывали. Нас прижали к стенке, нужна была победа, это на нас давило. Кто как с этим справился было видно по игре. Из-за этого некоторые игроки принимали неправильные решения», — прокомментировал очередную неудачу главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков.

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду, сказать ей спасибо, а так же нашим болельщикам, которые были здесь и, конечно, болельщикам “Пармы”. Хотел бы пожелать таких болельщиков каждому клубу и каждому городу, как в Перми. Что касается игры: мы четко придерживались плана. Я знал, что будет тяжелая игра, очков в очко, и мы терпеливо ждали свой шанс, и, как видите, сделав рывок в конце, победили. Было много ключевых моментов в игре, один из них — хорошая агрессивная игра на подборе. 14 подборов на чужом щите нам очень помогли. Я сказал игрокам перед матчем, что мы должны играть агрессивно, потому что “Парма” будет навязывать нам именно такую игру», — отметил главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ нижегородская команда занимает десятую строчку, одержав семь побед при четырнадцати поражениях.