Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» разгромили «Динамо» в матче ¼ финала плей-офф ЧР
«Вологда-Чеваката» одержала крупную победу над московским «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии
плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 83:57 (24:20, 18:13, 26:18, 15:6) в пользу хозяек площадки. Самым результативным игроком и автором
Счет в серии до двух побед стал 1−1. Третий матч состоится 27 марта в Вологде.
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