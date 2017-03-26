Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» разгромили «Динамо» в матче ¼ финала плей-офф ЧР

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 83:57 (24:20, 18:13, 26:18, 15:6) в пользу хозяек площадки. Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Эмма Кэннон, набравшая 22 очка и 10 подборов. У «Динамо» 17 очков набрала Кэти Рэй Эбзери.

Счет в серии до двух побед стал 1−1. Третий матч состоится 27 марта в Вологде.