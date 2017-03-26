Царь горы. Лидеры Единой лиги оспорят первенство в «регулярке»
В отличие от первого матча сезона в Лиге ВТБ, ЦСКА и «Химки» померятся силами в оптимальных составах и с предельной мотивацией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матчи между ЦСКА и «Химками» уже давно имеют статус одного из самых принципиальных противостояний в российском баскетболе независимо от турнира, его стадии и текущего положения команд. Однако на этот раз соперники померятся силами на финишной прямой регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, и от исхода их битвы во многом будет зависеть итоговая расстановка сил перед
Ситуация
Кроме того, в регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА все задачи решил и потому никакого груза ответственности в Афины на матч с «Панатинаикосом» не повезёт.
У «Химок» абсолютно противоположная ситуация. Последний официальный поединок они провели ещё две недели назад. Товарищеская встреча с «Летувос Ритас» в среду должна была отчасти помочь вернуть команду в игровой тонус, но всё же пауза получилась слишком длинной.
Мотивация
Если в Евролиге ЦСКА все вопросы на данном этапе уже снял, то в Лиге ВТБ положение у него не такое прочное. И сместить «армейцев» с первой строчки в таблице регулярного чемпионата могут именно «Химки». Но только в случае победы в очном противостоянии с преимуществом более, чем в 16 очков. Ведь рассчитывать на то, что москвичи оступятся в трёх оставшихся встречах с «Калевом», «Цмоки-Минском» и «Пармой» не приходится. При этом химчане, даже выиграв с нужным перевесом, сравняются с соперником только по потерянным очкам, а потом ещё должны будут отстоять первое место в домашней игре с «Зенитом». Да и выезды в Астану и Красноярск могут преподнести сюрпризы.
Стратегически подопечных Итудиса устроит поражение с разницей «-16» и меньше. Ведь в таком случае они будут иметь превосходство по личным встречам и перед «Химками», и перед «Зенитом», а после их дуэли равенство по очкам сохранит только один из конкурентов. В любом случае ЦСКА опустится ниже второго места только при фантастическом стечении обстоятельств. А вот команда Душко Ивановича в зависимости от результатов матчей с «армейцами» и питерцами может оказаться как первой, так и третьей со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде преимущества своей площадки в полуфинале и финале
Здоровье
Серьёзных кадровых потерь нет у обоих соперников. ЦСКА уже давно обходится без Павла Коробкова, а Дмитрия Кулагина при всём уважении пока нельзя назвать ключевым исполнителем ротации. У химчан можно вспомнить разве что Руслана Патеева, который вообще не играл в нынешнем сезоне.
Первый матч
Пытаться получить важную информацию к размышлению на основании первой встречи соперников в сезоне, которая завершилась домашней победой «армейцев» со счётом 95:79, не имеет особого смысла. И дело даже не в том, что она состоялась три месяца назад. Более важно, что в ней не принимали участия лидеры обеих команд Нандо де Коло и Алексей Швед. Каждый из них настолько существенно влияет на игру коллектива, что предстоящий поединок совершенно точно не будет похож на предыдущий.
Поэтому можно лишь констатировать, что в декабре прошлого года Дмитрий Соколов с Марко Тодоровичем вдвоём набрали 20 очков, а Джеймс Огастин, Джоэл Фрилэнд, Андрей Воронцевич и Кайл Хайнс вчетвером — 17. Зато снайперы ЦСКА «перестреляли» своих визави, реализовав 54% трёхочковых против 38%.
Ключевое противостояние
Из всех игроков обеих команд в топ-30 по результативности в сезоне входят только Швед (второй с 22 очками в среднем за игру) и де Коло (пятый с 18,3). Любой из них, поймав кураж, может в одиночку оказать решающее влияние на исход матча, что уже не раз происходило по ходу сезона. При этом успехи «Химок» более зависимы от своего лидера, поскольку он является и лучшим ассистентом команды. А вот у ЦСКА лавры главного плеймейкера принадлежат Милошу Теодосичу.
Нет ни малейших сомнений в том, что Итудис уделит обороне против Шведа особое внимание. Опыт в подобных ситуациях у греческого наставника уже есть. Его подопечные по ходу сезона четырежды обыгрывали УНИКС, в котором есть ещё более ярко выраженный лидер. При этом сам Кит Лэнгфорд записывал в актив достаточно высокие личные показатели, но его команде это не помогало.
С другой стороны, остановить Шведа в нынешнем сезоне удавалось крайне редко. Периодически у соперников получалось заставить лидера химчан часто ошибаться то в бросках
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter