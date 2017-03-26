Царь горы. Лидеры Единой лиги оспорят первенство в «регулярке»

Матчи между ЦСКА и «Химками» уже давно имеют статус одного из самых принципиальных противостояний в российском баскетболе независимо от турнира, его стадии и текущего положения команд. Однако на этот раз соперники померятся силами на финишной прямой регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, и от исхода их битвы во многом будет зависеть итоговая расстановка сил перед плей-офф.

Ситуация

Из-за сдвоенных туров в Евролиге ЦСКА придётся сыграть четыре матча за 10 дней, и встреча с «Химками» станет в ней третьей по счету всего и второй в серии из трёх подряд в гостях. Хотя в данном случае выезд будет носить почти символический характер. Однако вряд ли этот фактор станет большой проблемой для «армейцев», которые обладают впечатляющей глубиной состава. В двух последних поединках в Лиге ВТБ с «Нижним Новгородом» и ВЭФом результат для команды Димитриса Итудиса делали именно резервисты, хотя на этот раз уровень соперника совсем другой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR_X3nKjcAA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уже в понедельник в 19:30 мы выйдем на паркет баскетбольного центра Московской области, чтобы сразиться с @khimkibasket в @vtbleague. Пригласительные билеты в фан-сектор ЦСКА можно получить в нашем отделе продаж или у менеджеров отдела до матча перед входом на арену, для этого необходимо отправить заявку на почту away@cskabasket.com. Количество билетов ограничено. Телефон отдела продаж: (495) 225-26-00.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-23T18:10:40+00:00">Мар 23 2017 в 11:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме того, в регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА все задачи решил и потому никакого груза ответственности в Афины на матч с «Панатинаикосом» не повезёт.



У «Химок» абсолютно противоположная ситуация. Последний официальный поединок они провели ещё две недели назад. Товарищеская встреча с «Летувос Ритас» в среду должна была отчасти помочь вернуть команду в игровой тонус, но всё же пауза получилась слишком длинной.

Мотивация

Если в Евролиге ЦСКА все вопросы на данном этапе уже снял, то в Лиге ВТБ положение у него не такое прочное. И сместить «армейцев» с первой строчки в таблице регулярного чемпионата могут именно «Химки». Но только в случае победы в очном противостоянии с преимуществом более, чем в 16 очков. Ведь рассчитывать на то, что москвичи оступятся в трёх оставшихся встречах с «Калевом», «Цмоки-Минском» и «Пармой» не приходится. При этом химчане, даже выиграв с нужным перевесом, сравняются с соперником только по потерянным очкам, а потом ещё должны будут отстоять первое место в домашней игре с «Зенитом». Да и выезды в Астану и Красноярск могут преподнести сюрпризы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRfvwYyB9qD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS/EN)???? @jpullz0 ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-11T11:23:42+00:00">Мар 11 2017 в 3:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стратегически подопечных Итудиса устроит поражение с разницей «-16» и меньше. Ведь в таком случае они будут иметь превосходство по личным встречам и перед «Химками», и перед «Зенитом», а после их дуэли равенство по очкам сохранит только один из конкурентов. В любом случае ЦСКА опустится ниже второго места только при фантастическом стечении обстоятельств. А вот команда Душко Ивановича в зависимости от результатов матчей с «армейцами» и питерцами может оказаться как первой, так и третьей со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде преимущества своей площадки в полуфинале и финале плей-офф.

Цитата Если в Евролиге ЦСКА все вопросы на данном этапе уже снял, то в Лиге ВТБ положение у него не такое прочное.

Здоровье

Серьёзных кадровых потерь нет у обоих соперников. ЦСКА уже давно обходится без Павла Коробкова, а Дмитрия Кулагина при всём уважении пока нельзя назвать ключевым исполнителем ротации. У химчан можно вспомнить разве что Руслана Патеева, который вообще не играл в нынешнем сезоне.

Первый матч

Пытаться получить важную информацию к размышлению на основании первой встречи соперников в сезоне, которая завершилась домашней победой «армейцев» со счётом 95:79, не имеет особого смысла. И дело даже не в том, что она состоялась три месяца назад. Более важно, что в ней не принимали участия лидеры обеих команд Нандо де Коло и Алексей Швед. Каждый из них настолько существенно влияет на игру коллектива, что предстоящий поединок совершенно точно не будет похож на предыдущий.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.857142857142854% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOKgWSDDvvr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Увы, терпим поражение в матче против @cskabasket - 79:95. ------ (EN)?? It's a loss on the road vs. CSKA - 79:95 #cskkhi</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-18T15:50:50+00:00">Дек 18 2016 в 7:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поэтому можно лишь констатировать, что в декабре прошлого года Дмитрий Соколов с Марко Тодоровичем вдвоём набрали 20 очков, а Джеймс Огастин, Джоэл Фрилэнд, Андрей Воронцевич и Кайл Хайнс вчетвером — 17. Зато снайперы ЦСКА «перестреляли» своих визави, реализовав 54% трёхочковых против 38%.

Цитата Из всех игроков обеих команд в топ-30 по результативности в сезоне входят только Швед (второй с 22 очками в среднем за игру) и де Коло (пятый с 18,3).





Ключевое противостояние

Из всех игроков обеих команд в топ-30 по результативности в сезоне входят только Швед (второй с 22 очками в среднем за игру) и де Коло (пятый с 18,3). Любой из них, поймав кураж, может в одиночку оказать решающее влияние на исход матча, что уже не раз происходило по ходу сезона. При этом успехи «Химок» более зависимы от своего лидера, поскольку он является и лучшим ассистентом команды. А вот у ЦСКА лавры главного плеймейкера принадлежат Милошу Теодосичу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPAXW-zjbiw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS/EN)???? ?➡️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-08T13:51:16+00:00">Янв 8 2017 в 5:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Нет ни малейших сомнений в том, что Итудис уделит обороне против Шведа особое внимание. Опыт в подобных ситуациях у греческого наставника уже есть. Его подопечные по ходу сезона четырежды обыгрывали УНИКС, в котором есть ещё более ярко выраженный лидер. При этом сам Кит Лэнгфорд записывал в актив достаточно высокие личные показатели, но его команде это не помогало.

Цитата Стратегически подопечных Итудиса устроит поражение с разницей «-16» и меньше.