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25 марта 2017, 17:32 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Енисей» переиграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли на выезде «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты красноярского Енисея обыграли на выезде <span class=error>Цмоки</span>-Минск в матче регулярного чемпионата Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в столице Белоруссии, завершилась со счетом 86:78 (19:22, 26:12, 19:21, 22:23) в пользу гостей. Самым результативным у победителей был Сулейман Браймо, набравший 20 очков. У хозяев 17 очков на свой счет записал Джастин Грэй.

В следующем матче турнира «Енисей» 2 апреля примет «Астану», а «Цмоки-Минск» в тот же день сыграет дома с пермской «Пармой».
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