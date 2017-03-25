«Енисей» переиграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в субботу в столице Белоруссии, завершилась со счетом 86:78 (19:22, 26:12, 19:21, 22:23) в пользу гостей. Самым результативным у победителей был Сулейман Браймо, набравший 20 очков. У хозяев 17 очков на свой счет записал Джастин Грэй.

В следующем матче турнира «Енисей» 2 апреля примет «Астану», а «Цмоки-Минск» в тот же день сыграет дома с пермской «Пармой».