Баскетболистки «Казаночки» обыграли «Енисей» в первом матче турнира за 9−11 места ЧР

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой «Казаночки» со счетом 85:64 (17:17, 26:21, 21:17, 21:9). В составе казанской команды 18 очков набросала Мария Савина, также на паркете выделялись Шеннон Маккалум (14 очков, 10 подборов, 4 передачи) и Александра Столяр (14 очков, 6 подборов). У «Енисея» по 11 очков записали на свой счет Миа-Мари Лэнглуа и Наталья Доровских.

Следующий матч «Казаночка» проведет в субботу против ногинского «Спартака», который днем позже сыграет с «Енисеем».