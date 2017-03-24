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24 марта 2017, 17:58 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Казаночки» обыграли «Енисей» в первом матче турнира за 9−11 места ЧР

Баскетболистки «Казаночки» нанесли поражение красноярскому «Енисею» в первом матче турнира за 9−11 места чемпионата России.

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой «Казаночки» со счетом 85:64 (17:17, 26:21, 21:17, 21:9). В составе казанской команды 18 очков набросала Мария Савина, также на паркете выделялись Шеннон Маккалум (14 очков, 10 подборов, 4 передачи) и Александра Столяр (14 очков, 6 подборов). У «Енисея» по 11 очков записали на свой счет Миа-Мари Лэнглуа и Наталья Доровских.

Следующий матч «Казаночка» проведет в субботу против ногинского «Спартака», который днем позже сыграет с «Енисеем».
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