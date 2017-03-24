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24 марта 2017, 10:01 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Ватутин: Интерес клубов НБА к Теодосичу говорит о его высоком уровне

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Интерес клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к сербскому защитнику российского ЦСКА Милошу Теодосичу свидетельствует о его высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

На матче Евролиги против Дарюшшафаки присутствовал генеральный менеджер Бруклина Шон Маркс который как сообщалось просматривал сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича. Увеличить
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В СМИ по ходу сезона много раз заявлялось о том, что Теодосич в конце текущего сезона может перейти в НБА. В среду на матче Евролиги в Москве между ЦСКА и турецкой «Дарюшшафакой» (95:85) присутствовал генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс. Сообщалось, что одной из целью его визита был просмотр Теодосича, который выступает за ЦСКА с 2011 года.

«Интерес команд НБА к Милошу лишний раз свидетельствует о том, что он отличный игрок и мы не зря доверяли ему все эти годы, — сказал Ватутин. — Однако, при всем уважении к Милошу, ЦСКА это не только Теодосич, Хряпа или Де Коло, ЦСКА — это команда. После этого сезона у нас заканчиваются контракты девяти игроков, и летом тренерскому штабу и менеджменту клуба предстоит большая работа по комплектованию команды. Как писали классики, согласие есть продукт непротивления сторон, и если летом желания и возможности ЦСКА и Теодосича совпадут, то это одна история, если разойдутся — другая».

Теодосич стал самым результативным в матче против «Дарюшшафаки», набрав 20 очков.
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