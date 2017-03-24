Ватутин: интерес клубов НБА к Теодосичу говорит о его высоком уровне

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В СМИ по ходу сезона много раз заявлялось о том, что Теодосич в конце текущего сезона может перейти в НБА. В среду на матче Евролиги в Москве между ЦСКА и турецкой «Дарюшшафакой» (95:85) присутствовал генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс. Сообщалось, что одной из целью его визита был просмотр Теодосича, который выступает за ЦСКА с 2011 года.

«Интерес команд НБА к Милошу лишний раз свидетельствует о том, что он отличный игрок и мы не зря доверяли ему все эти годы, — сказал Ватутин. — Однако, при всем уважении к Милошу, ЦСКА это не только Теодосич, Хряпа или Де Коло, ЦСКА — это команда. После этого сезона у нас заканчиваются контракты девяти игроков, и летом тренерскому штабу и менеджменту клуба предстоит большая работа по комплектованию команды. Как писали классики, согласие есть продукт непротивления сторон, и если летом желания и возможности ЦСКА и Теодосича совпадут, то это одна история, если разойдутся — другая».

Теодосич стал самым результативным в матче против «Дарюшшафаки», набрав 20 очков.