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24 марта 2017, 9:39 | Баскетбол: Россия | Новости Перми

«ПАРМА» сыграет с БК «Нижний Новгород»

26 марта в УДС «Молот» состоится один из последних домашних матчей БК «ПАРМА» в сезоне 16/17 Единой Лиги ВТБ.

26 марта в <span class=error>УДС</span> Молот состоится один из последних домашних матчей БК ПАРМА в сезоне 16/17 Единой Лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Соперником «ПАРМЫ» станет баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Этот клуб занимает 9 строчку турнирной таблицы с шестью победами.

«ПАРМА» расположилась на последнем, 13-ом месте, не выиграв за сезон ни разу. Несмотря на это, домашние матчи в пермского клуба — одни из самых посещаемых в Лиге.

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