«ПАРМА» сыграет с БК «Нижний Новгород»
26 марта в УДС «Молот» состоится один из последних домашних матчей БК «ПАРМА» в сезоне 16/17 Единой Лиги ВТБ.
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Соперником «ПАРМЫ» станет баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Этот клуб занимает 9 строчку турнирной таблицы с шестью победами.
«ПАРМА» расположилась на последнем, 13-ом месте, не выиграв за сезон ни разу. Несмотря на это, домашние матчи в пермского клуба — одни из самых посещаемых в Лиге.
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