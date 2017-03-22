Тренер Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Один из лучших тренеров Европы Дэвид Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола (РФБ), если об этом попросит ее президент Андрей Кириленко. Об этом ТАСС заявил сам Блатт.
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Под руководством Блатта сборная России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год, завоевала золотые медали чемпионата Европы 2007 года и бронзу Олимпийских игр — 2012.
«Я хорошо знаю Андрея — он прекрасный человек и настоящий профессионал. Если понадобится
Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала
В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».
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