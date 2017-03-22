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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29169933/
22 марта 2017, 19:27 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Тренер Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Один из лучших тренеров Европы Дэвид Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола (РФБ), если об этом попросит ее президент Андрей Кириленко. Об этом ТАСС заявил сам Блатт.

Под руководством Блатта сборная России которую он возглавлял с 2006 по 2012 год завоевала золотые медали чемпионата Европы 2007 года и бронзу ОИ-2012. Увеличить
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Под руководством Блатта сборная России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год, завоевала золотые медали чемпионата Европы 2007 года и бронзу Олимпийских игр — 2012.

«Я хорошо знаю Андрея — он прекрасный человек и настоящий профессионал. Если понадобится какая-нибудь моя консультация, совет или помощь, то я сделаю это с удовольствием, — сказал Блатт. — Но это не значит, что я должен стать тренером сборной России».

Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах (2−4). После отставки Блатта «Кливленд» возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16, обыграв в финальной серии «Уорриорз» (4−3).

В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».
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Новости Российского баскетбола

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