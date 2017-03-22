Тренер Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола

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Под руководством Блатта сборная России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 год, завоевала золотые медали чемпионата Европы 2007 года и бронзу Олимпийских игр — 2012.

«Я хорошо знаю Андрея — он прекрасный человек и настоящий профессионал. Если понадобится какая-нибудь моя консультация, совет или помощь, то я сделаю это с удовольствием, — сказал Блатт. — Но это не значит, что я должен стать тренером сборной России».

Блатт год назад покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который возглавил в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах (2−4). После отставки Блатта «Кливленд» возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16, обыграв в финальной серии «Уорриорз» (4−3).

В настоящее время Блатт возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».