«Химки» сыграют с «Летувосом Ритасом», чтобы помочь экс-баскетболисту Окунскому

Встреча пройдет в среду в Вильнюсе и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Воспользовавшись длительным перерывом в расписании, наша команда договорилась с литовским клубом “Летувос Ритас” о товарищеском матче. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение бывшему игроку “Летувос Ритас” Александру Окунскому, который борется с серьезным заболеванием», — говорится в сообщении.