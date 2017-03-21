«Химки» сыграют с «Летувосом Ритасом», чтобы помочь экс-баскетболисту Окунскому
Баскетболисты «Химок» проведут товарищеский матч с литовским клубом «Летувос Ритас», вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение бывшему баскетболисту сборной Украины Александру Окунскому, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
Встреча пройдет в среду в Вильнюсе и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Воспользовавшись длительным перерывом в расписании, наша команда договорилась с литовским клубом “Летувос Ритас” о товарищеском матче. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение бывшему игроку “Летувос Ритас” Александру Окунскому, который борется с серьезным заболеванием», — говорится в сообщении.
Центровой Окунский выступал за «Летувос Ритас» в 1999—2000 и 2001−2002 годах, дважды выиграв в составе этой команды чемпионат Литвы. Он является пятикратным чемпионом Украины и
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