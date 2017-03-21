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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29155660/
21 марта 2017, 18:51 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Химки» сыграют с «Летувосом Ритасом», чтобы помочь экс-баскетболисту Окунскому

Баскетболисты «Химок» проведут товарищеский матч с литовским клубом «Летувос Ритас», вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение бывшему баскетболисту сборной Украины Александру Окунскому, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Встреча пройдет в среду в Вильнюсе и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Воспользовавшись длительным перерывом в расписании, наша команда договорилась с литовским клубом “Летувос Ритас” о товарищеском матче. Вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение бывшему игроку “Летувос Ритас” Александру Окунскому, который борется с серьезным заболеванием», — говорится в сообщении.

Центровой Окунский выступал за «Летувос Ритас» в 1999—2000 и 2001−2002 годах, дважды выиграв в составе этой команды чемпионат Литвы. Он является пятикратным чемпионом Украины и вице-чемпионом Европы 1990 года в составе юношеской сборной СССР.
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