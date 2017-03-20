Берзиньш покинул «Локомотив» через 2 месяца после перехода
Центровой сборной Латвии Каспарс Берзиньш покидает «Локомотив», сообщают «Известия».
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до конца сезона. Берзиньш перешел в «Локо» в январе этого года.
За 13 лет своей профессиональной карьеры Берзиньш выступал за национальную сборную, а также в чемпионатах Латвии, Испании и в Единой лиге ВТБ, став четырехкратным чемпионом Латвии и завоевав Кубок вызова.
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