Берзиньш покинул «Локомотив» через 2 месяца после перехода

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до конца сезона. Берзиньш перешел в «Локо» в январе этого года.

За 13 лет своей профессиональной карьеры Берзиньш выступал за национальную сборную, а также в чемпионатах Латвии, Испании и в Единой лиге ВТБ, став четырехкратным чемпионом Латвии и завоевав Кубок вызова.