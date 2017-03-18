БК «Динамо» (Курск) разгромил «Спарту энд К» на старте четвертьфинала плей-офф ЧР
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» крупно обыграли «Спарту энд К» (Видное) на старте ¼ финала плей-офф чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Видном, завершилась победой гостей со счетом 93:60 (26:20, 22:12, 31:14, 14:14). Самым результативным игроком в составе победителей стала Мария Вадеева, сделавшая
Второй матч серии до двух побед пройдет в Курске 27 марта.
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