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18 марта 2017, 20:24 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

БК «Динамо» (Курск) разгромил «Спарту энд К» на старте четвертьфинала плей-офф ЧР

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» крупно обыграли «Спарту энд К» (Видное) на старте ¼ финала плей-офф чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Видном, завершилась победой гостей со счетом 93:60 (26:20, 22:12, 31:14, 14:14). Самым результативным игроком в составе победителей стала Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). У «Спарты» 14 очков набрала Ольга Новикова.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Курске 27 марта.
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