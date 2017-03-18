БК «Динамо» (Курск) разгромил «Спарту энд К» на старте четвертьфинала плей-офф ЧР

Встреча, прошедшая в субботу в Видном, завершилась победой гостей со счетом 93:60 (26:20, 22:12, 31:14, 14:14). Самым результативным игроком в составе победителей стала Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). У «Спарты» 14 очков набрала Ольга Новикова.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Курске 27 марта.