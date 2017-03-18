Баскетболистки «Надежды» разгромили МБА в первом матче четвертьфинала плей-офф ЧР

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 103:71 (23:30, 33:12, 20:10, 27:19) в пользу гостей. В составе победительниц самой результативной стала Элизабет Вилльямс, набравшая 20 очков, а Наталья Анойкина оформила дабл-дабл — 13 очков и 12 подборов. У МБА 13 очков набрала Мария Кайтукова.

Второй матч серии до двух побед пройдет 27 марта в Оренбурге.