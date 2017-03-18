Соколов провёл встречу с болельщиками «Химок»

В ходе полуторачасового общения Соколов ответил на вопросы фанатов, подробно проанализировал четвертьфинальную серию Еврокубка с «Валенсией», высказал своё мнение об игре «Химок» и других коллективов Единой Лиги ВТБ и Еврокубка, рассказал, как его приняли в команде полтора года назад, а также раздал около полусотни автографов и сфотографировался со всеми желающими.