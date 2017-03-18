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18 марта 2017, 12:54 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Соколов провёл встречу с болельщиками «Химок»

Центровой «Химок» Дмитрий Соколов провёл встречу с наиболее преданными болельщиками команды, сообщает официальный сайт клуба.

В ходе полуторачасового общения Соколов ответил на вопросы фанатов, подробно проанализировал четвертьфинальную серию Еврокубка с «Валенсией», высказал своё мнение об игре «Химок» и других коллективов Единой Лиги ВТБ и Еврокубка, рассказал, как его приняли в команде полтора года назад, а также раздал около полусотни автографов и сфотографировался со всеми желающими.
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