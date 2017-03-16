Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29103273/
16 марта 2017, 19:16 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Кириленко: Матч звёзд Единой лиги ВТБ был круче, чем Матч звёзд НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался, что в этом году Матч звёзд Единой лиги ВТБ понравился ему больше, чем Матч звёзд НБА.

«В феврале в течение недели мне удалось посетить сразу два Матча звёзд — Единой лиги ВТБ и НБА. И я был приятно удивлён тем, что увидел в Сочи.

Атмосфера на первом Матче звёзд Единой лиги ВТБ была фантастической! Нам удалось организовать действо, максимально приближенное к тому, как это должно быть в идеале.

Признаюсь, на мой взгляд, в Сочи было даже круче, чем в Новом Орлеане. Потому что это было в первый раз и прошло на очень высоком уровне. Фактически было всё, что и должно быть на таких праздниках баскетбола. Плюс сказалась “своя”, российская составляющая — что кругом наши игроки, наши руководители и так далее», — цитирует Кириленко Sports.ru.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Президент «Локомотива»: Для Единой лиги ВТБ оптимально 13 клубов-участников

Президент «Локомотива»: Для Единой лиги ВТБ оптимально 13 клубов-участников

КРАСНОДАР, 14 марта. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нынешнее количество клубов, которое участвуют в чемпионате Единой лиги ВТБ, является оптимальным. Такое мнение ТАСС высказал президент краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!