Кириленко: Матч звёзд Единой лиги ВТБ был круче, чем Матч звёзд НБА

«В феврале в течение недели мне удалось посетить сразу два Матча звёзд — Единой лиги ВТБ и НБА. И я был приятно удивлён тем, что увидел в Сочи.



Атмосфера на первом Матче звёзд Единой лиги ВТБ была фантастической! Нам удалось организовать действо, максимально приближенное к тому, как это должно быть в идеале.



Признаюсь, на мой взгляд, в Сочи было даже круче, чем в Новом Орлеане. Потому что это было в первый раз и прошло на очень высоком уровне. Фактически было всё, что и должно быть на таких праздниках баскетбола. Плюс сказалась “своя”, российская составляющая — что кругом наши игроки, наши руководители и так далее», — цитирует Кириленко Sports.ru.