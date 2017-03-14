Президент «Локомотива»: Для Единой лиги ВТБ оптимально 13 клубов-участников

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В Единой лиге ВТБ играют 13 клубов, представляющих Россию, Белоруссию, Латвию, Эстонию и Казахстан.

«Я думаю, что учитывая такой жесткий график европейских турниров, 13 команд в Единой лиге ВТБ — более, чем достаточно. Нам, как региональной команде, учитывая перелеты — точно. Тем более, если турнир может расширяться, видимо, за счет команд из Европы, — сказал Ведищев. — Пусть уж лучше будет выше спортивный уровень клубов, участвующих в Единой лиге».

«Вообще надо избежать появления команд, которые играют в полушкольных залах и на которых практически не ходят болельщики», — добавил президент «Локомотива».

Он отметил, что бюджет «Локомотива» стабилен и составляет 1,102 млрд рублей.

«В финансовом плане мы чувствуем себя уверенно. Бюджет “Локомотива” в этом сезоне находится в тех же объемах, что и в предыдущем, — сказал Ведищев. — Бюджет не огромный, но стабильный, благодаря нашим партнерам».

Клубы Единой лиги ВТБ обнародуют бюджеты в конце сезона. В прошлом сезоне самым состоятельным клубом лиги был ЦСКА, бюджет которого составляет 2,759 млрд рублей. У «Локомотива» третий показатель в лиге — 1,102 млрд рублей.