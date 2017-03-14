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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29071801/
14 марта 2017, 14:18 | Баскетбол: Россия | Советский спорт

РФБ заплатила Мышкину 6,5 миллиона рублей

РФБ исполнила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и рассчиталась с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным.

РФБ выплатила тренеру вознаграждение в размере стоимости услуг, оказанных до официального уведомления о расторжении контракта, и пени за просроченные платежи. Общая сумма выплат составила порядка 6,5 миллиона рублей.

«Мы произвели все необходимые выплаты Анатолию Дмитриевичу. Решение CAS исполнено, и надеюсь, что все стороны остались довольны. С большим уважением отношусь к заслугам Мышкина, желаю ему успехов в продолжении тренерской карьеры», — приводят «Известия» слова президента РФБ Андрея Кириленко.

Напомним, в феврале CAS частично удовлетворил иск Мышкина к РФБ и обязал федерацию рассчитаться с тренером.

Мышкин тренировал сборную России с 2013 по 2016 годы. Под его руководством команда заняла шестое место на Евробаскете-2015 и не отобралась на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В сентябре РФБ утвердил новым главным тренером сборной России Александра Васина, при этом Мышкин не был своевременно уведомлен о своей отставке.
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Новости Российского баскетбола

РФБ рассчиталась с Анатолием Мышкиным

РФБ рассчиталась с Анатолием Мышкиным

Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчиталась с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным, исполнив решение Спортивного арбитражного суда (CAS). РФБ выплатил тренеру вознаграждение в размере стоимости услуг, оказанных до официального уведомления о расторжении контракта, и пени за просроченные платежи. Общая сумма выплат составила порядка 6,5 млн рублей.
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