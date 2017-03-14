РФБ рассчиталась с Анатолием Мышкиным

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Согласно кодексу CAS, его решения должны быть исполнены в течение 30 дней после получения стороной спора оригинала судебного решения. РФБ уложилась в положенные сроки. .

Эту информацию «Известиям» подтвердил и президент РФБ Андрей Кириленко.

— Мы произвели все необходимые выплаты Анатолию Дмитриевичу, — заявил «Известиям» Кириленко. — Решение CAS исполнено, и надеюсь, что все стороны остались довольны. С большим уважением отношусь к заслугам Мышкина, желаю ему успехов в продолжении тренерской карьеры.

Анатолий Мышкин отказался от комментариев на эту тему.

Напомним, что в середине февраля 2017 года в швейцарской Лозанне завершилось судебное разбирательство по иску экс-тренера женской сборной России Анатолия Мышкина к РФБ. По итогам процесса CAS частично удовлетворил иск 62-летнего специалиста, обязав РФБ рассчитаться с тренером за оказанные им услугам.

Во время судебного разбирательства в CAS адвокаты тренера настаивали на выплате ему вознаграждения за весь срок действия соглашения с РФБ, то есть до августа 2016 года. Защита аргументировала это тем, что, согласно контракту, федерация была вправе досрочно расторгнуть договор с Анатолием Мышкиным, если сборная не попадает в число участников Олимпийских игр-2016 (эта задача не была выполнена). Таким образом, у РФБ имелись основания досрочно прекратить сотрудничество с Мышкиным, но для этого федерация была обязана письменно уведомить тренера в течение 90 дней после завершения Евробаскета, то есть до 27 сентября 2015 года. Однако РФБ, по словам адвокатов Мышкина, этого не сделала, тренерский совет по женским сборным собрался только 24 сентября 2015 года.

После выступления на тренерском совете Анатолий Мышкин покинул офис РФБ. Как утверждали защитники специалиста, вопрос о его отставке изначально не поднимался. По словам же представителей РФБ, этот пункт был третьим в повестке тренерского совета (протокол заседания имелся в распоряжении CAS).

Тренерский совет РФБ рекомендовал на должность нового главного тренера женской сборной Александра Васина, которого уже 30 сентября 2015 года утвердил исполком. Признавать законным свое отстранение Анатолий Мышкин отказался, а его адвокаты считают, что условия контракта были нарушены. В CAS не согласились с позицией Анатолия Мышкина, однако суд обязал РФБ рассчитаться с тренером до даты официального уведомления Мышкина о расторжении контракта.

Напомним, Мышкин был назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу 20 декабря 2013 года. Под его руководством команда прошла отбор на чемпионат Европы 2015 года, являвшийся отборочным к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Однако на самом турнире, прошедшем в июне 2015 года в Венгрии и Румынии, сборная России заняла шестое место.

Добавим, что за время тренерской карьеры Анатолий Мышкин становился победителем чемпионата СССР (1989), шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка России (1992−1997), а также двукратным победителем Кубка Ронкетти (1989, 1997).