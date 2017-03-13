«Химки» спаслись в Перми, «Зенит» взял Казань

Календарь продолжает испытывать на прочность ведущие российские команды в Единой лиге ВТБ. «Химки» наконец пришли к финишу двухнедельного марафона а-ля НБА, а для УНИКСа пик нагрузки выпал как раз на минувшую неделю. И только ЦСКА доказывает, что при правильной комплектации состава можно с минимальными потерями пережить самые тяжёлые испытания.

Охота на зайцев

За шесть дней УНИКСу предстояло провести три матча, а потому против наименее сильного из всех соперников дали отдохнуть не только травмированному Киту Лэнгфорду, но и Лэтэвиусу Уильямсу с Евгением Вороновым. Зато шанс проявить себя получил Артём Клименко и прекрасно им воспользовался, остановившись в шаге от дабл-дабла с 18 очками и 9 подборами. Именно тотальное превосходство в трёхсекундной и стало ключевым фактором крупной выездной победы казанцев над «Калевом». Трио Клименко-Параховский-Банич в сумме промахнулось лишь трижды в 22 попытках, а всего гости набрали из «краски» 46 очков против 28 у соперника.



Оборона таллинцев не выдержала напора уже в стартовой четверти, пропустив за 10 минут 37 очков. И хотя снайперы хозяев свою работу делали качественно, реализовав 14 дальних бросков из 30, этого было слишком мало, чтобы компенсировать беспомощность обороны. Тем более что их оппоненты во главе с Вадимом Паниным и Данило Анджушичем тоже атаковали из-за дуги весьма эффективно. В итоге команда Евгения Пашутина мощным залпом убила всех возможных зайцев, увезя из Эстонии победу 110:86, отдохнувших лидеров и набравших уверенности резервистов.

«Близок, близок миг победы. Ура! мы ломим!»…, но Швед устоял

Поединок в Перми стал для «Химок» заключительным этапом марафона в стиле НБА, по ходу которого команда провела пять встреч за 12 дней, трижды сыграв на выезде. Подходили к нему подопечные Душко Ивановича на фоне горечи от прекращения борьбы в Еврокубке, и «Парма» сделала всё, чтобы воспользоваться комбинацией благоприятных для себя факторов. Хозяева на равных бились под щитами и «перестреляли» химчан на периметре, откуда бросали даже чаще с ближней и средней дистанций. Но они не справлялись в защите с агрессивностью Робби Хаммела и Марко Тодоровича, которые вдвоём исполнили больше штрафных, чем все пермяки вместе взятые.



И тем не менее, благодаря предельной самоотдаче, за две минуты до конца матча команда Вячеслава Шушакова вышла вперёд после очередного дальнего попадания Константина Буланова. Однако в критический момент своё веское слово сказал Алексей Швед, которому до трипл-дабла не хватило двух подборов и двух передач. Его штрафные вернули преимущество гостям, а затем уже Вячеслав Зайцев трёхочковым поставил «Парму» перед необходимостью отыграть «-4» за последнюю минуту. Сделать это не удалось, несмотря ни на ещё два точных броска из-за дуги, ни на промахи «Химок» с линии. 83:87 — хозяева заслужили уважение болельщиков, а химчане записали в актив победу.

«Нижний» сыграл на понижение

Домашнее поражение от прямого конкурента в борьбе за выход в плей-офф уменьшало шансы «Нижнего Новгорода» на попадание в заветную восьмёрку до минимума. И потому подопечные Артурса Шталбергса сделали всё возможное, чтобы огорчить «Енисей». В отсутствие полностью не восстановившегося от травма Ивана Стребкова Кенни Бойнтон полностью реабилитировался за избыток эмоций в предыдущем поединке с ЦСКА и был настоящим лидером нападения. Именно он повёл за собой команду после стартового провала 0:11, и на первый перерыв хозяева ушли уже ведя в счёте «+2».



Однако ни подвиги Бойнтона, ни результативность Петра Губанова, порой неоправданно бравшего инициативу на себя, не могли компенсировать превосходство гостей в трёхсекундной. Нижегородцам не удавалось сдерживать Сулеймана Браймо и Фрэнка Элегара, которые господствовали под щитами. И всё же перед заключительной четвертью перевес красноярцев составлял всего очко. Героем решающего отрезка стал Василий Заворуев. Все свои 8 очков в матче и 4 из 6 передач он записал в актив за последние 10 минут, вначале организовав рывок «Енисея», а затем помогая удержать комфортную разницу. Итогом стала убедительная победа гостей 93:80.

ВЭФ утонул в армейской глубине

ЦСКА продолжил давить соперников по Лиге ВТБ глубиной состава и умением находить слабые места оппонентов по ходу встречи. В Риге не было Нандо де Коло, но зато каждый из 12 игроков гостей отметился как минимум двумя очками и подбором, только двое не отдавали результативных передач, а ровно половина состава записала в актив не менее 10 очков. Всего же запасные гостей выиграли противостояние у «скамейки» ВЭФа 49:27.



Хозяева попробовали состязаться с «армейцами» в атакующем баскетболе и, набрав за первую половину 50 очков, преуспели в этом. Рижане эффективно бросали с ближней дистанции и не уступали в дуэли на периметре. Однако после большого перерыва Димитрис Итудис дал указание сосредоточиться на обороне, и это быстро принесло плоды. Количество потерь и промахов у ВЭФа резко возросло, и за 10 минут разница из рабочих «-4» превратилась в безнадёжные «-19». Помешать довести матч до победы в такой ситуации ЦСКА могло бы только фантастическое стечение обстоятельств, которого не произошло — 99:83.