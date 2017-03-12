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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/29049130/
12 марта 2017, 17:56 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» «+13», несмотря на 26 очков Бойнтона

Красноярский «Енисей» на выезде переиграл «Нижний Новгород» со счётом 93:80 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Первые три четверти прошли в равной борьбе и на решающий отрезок команды вышли при преимуществе «Енисея» в одно очко. Решающим стал рывок красноярцев 8:1 в заключительном отрезке.

Самым результативным игроком встречи стал защитник нижегородцев Кенни Бойнтон, который набрал 26 очков.

После этой победы «Енисей» поравнялся с «Астаной» в борьбе за седьмое место в Лиге ВТБ.
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