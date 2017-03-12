«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» «+13», несмотря на 26 очков Бойнтона

Первые три четверти прошли в равной борьбе и на решающий отрезок команды вышли при преимуществе «Енисея» в одно очко. Решающим стал рывок красноярцев 8:1 в заключительном отрезке.



Самым результативным игроком встречи стал защитник нижегородцев Кенни Бойнтон, который набрал 26 очков.



После этой победы «Енисей» поравнялся с «Астаной» в борьбе за седьмое место в Лиге ВТБ.