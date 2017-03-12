Зоран Лукич вернулся в Нижний Новгород в должности спортивного директора БК НН

Согласно информации, бывший наставник БК «НН» сербский специалист Зоран Лукич вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора. Контракт с ним рассчитан до конца сезона 2016−2017. Ранее с 2008 по 2014 год он был главным тренером команды, после чего перешел в турецкий клуб «Банвит». Под его руководством «Нижний Новгород» стал победителем Суперлиги Б в сезоне 2009−2010, а затем в 2013—2014 гг. завоевал серебряные медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.