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11 марта 2017, 17:46 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

26 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Парму» в лиге ВТБ

В Перми состоялся матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого местная «Парма» принимала на своей площадке подмосковные «Химки».

Благодаря результативной игре во второй четверти гости ушли на большой перерыв с преимуществом «+11». Третья и четвёртая четверти остались за хозяевами паркета, однако их усилий не хватило, чтобы вырвать победу. Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счётом 87:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 26 очков, а также совершивший 8 подборов и 8 передач.
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