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11 марта 2017, 16:00 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Зоран Лукич стал спортивным директором «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич стал спортивным директором нижегородского клуба.

Специалист, возглавлявший «НН» с 2008-го по 2014-й годы, заключил контракт до конца текущего сезона.

«Я вернулся в “Нижний Новгород”, чтобы помочь команде добиться хорошего результата в концовке сезона и выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Мы постараемся начать всё с чистого листа. При этом в ближайшее время в команде не произойдёт никаких серьёзных изменений — все продолжат работать в обычном режиме.

Конечно, “Нижний” находится не в самом выгодном турнирном положении, однако у команды есть необходимый потенциал и качество, чтобы сыграть хорошо. Что касается лично меня, то хочу сказать, что я вернулся домой», — цитирует Лукича сайт клуба.
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