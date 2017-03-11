Зоран Лукич стал спортивным директором «Нижнего Новгорода»
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич стал спортивным директором нижегородского клуба.
Специалист, возглавлявший «НН» с 2008-го по 2014-й годы, заключил контракт до конца текущего сезона.
«Я вернулся в “Нижний Новгород”, чтобы помочь команде добиться хорошего результата в концовке сезона и выйти в
Конечно, “Нижний” находится не в самом выгодном турнирном положении, однако у команды есть необходимый потенциал и качество, чтобы сыграть хорошо. Что касается лично меня, то хочу сказать, что я вернулся домой», — цитирует Лукича сайт клуба.
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