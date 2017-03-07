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7 марта 2017, 12:25 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Парма» перенесен с 19 марта на 19 апреля

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Матч Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и пермским клубом «Парма» перенесен с 19 марта на 19 апреля в связи с участием краснодарцев в полуфинале Кубка Европы, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

«Локомотив-Кубань» в серии ¼ финала Кубка Европы победил петербургский «Зенит». В полуфинале краснодарский клуб сыграет либо с мюнхенской «Баварией», либо с испанской «Уникахой».

«Локомотив-Кубань» с 13 победами в 17 встречах занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ, «Парма» проиграла все 16 проведенных матчей и находится на последней, 13-й строчке.
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