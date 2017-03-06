БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ

Перед матчем с лидерами Единой Лиги ВТБ основной разыгрывающий «НН» Иван Стребков получил травму. А в начале второй половины из-за перебора фолов команда лишилась Кенни Бойнтона. Без своих первых номеров «Нижний» не смог навязать борьбу ЦСКА и проиграл с крупной разницей.

«Главная задача на сегодняшний матч была игра без потерь в нападении. С ней мы не справились. В первой половине ЦСКА набрал 17 очков после наших ошибок, после чего мы сумели постепенно сократили разницу до восьми очков. Все решил технический фол Бойнтона, который оставил нас с одним Сергеем Марихиным в позиции разыгрывающего. Как вы видели, дальше для нашей команды началась уже молодежная лига ВТБ», — рассказал главный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс.