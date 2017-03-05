Швед стал самым ценным игроком февраля в Единой лиге ВТБ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В феврале Швед провел три игры, и во всех «Химки» одержали победы (против «Автодора», УНИКСа и «Локомотива- Кубани»). При этом Швед лидировал среди всех игроков лиги в феврале по очкам (28,0) и рейтингу эффективности (29,3). Кроме того российский защитник делал в среднем 5,3 подбора и 6,7 передачи (лучшие показатели в «Химках»).

В гонке за титул MVP февраля Швед опередил защитника ЦСКА Нандо де Коло и защитника «Зенита» Стефана Марковича. Швед во второй раз в сезоне признан лучшим игроком, титул MVP он также завоевал в ноябре.

По мнению известного в прошлом баскетболистка Виталия Носова, Швед достоин награды и проводит один из лучших сезонов в своей карьере. «Слежу за игрой Шведа еще с того момента как он играл в молодежной команде ЦСКА. Алексей проводит, как мне кажется, свой лучший сезон в карьере. В прошлом году он играл хорошо, но не блестяще, а в этом тащит команду за собой — это один из лучших атакующих защитников Европы, если не лучший», — сказал Носов.

«Практически 70 или 80 процентов очков, забиваемыми “Химками”, проходят при его непосредственном участии. В решающих моментах берет игру на себя, бросает через руки, забирает практически все подборы. Он абсолютно точно заслуживает этот приз. Желаю ему продолжать в таком же духе», — продолжил Носов.