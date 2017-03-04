Кейн продолжит карьеру в «Реале Бетис»

Сегодня же стало известно, что баскетболист продолжит карьеру в испанской АСВ-лиге. Кейн заключил контракт с севильским «Реалом Бетис», сообщает официальный сайт команды.



В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Кейн провел 17 матчей, в которых набирал 15,9 очка, а также совершал 7 подборов и 3,6 ассиста в среднем за игру. В Еврокубке на счету защитника 14 поединков, где он в среднем за матч набирал 16,8 очка, совершая 7,6 подбора и 4,3 передачи.