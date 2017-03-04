Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28972518/
4 марта 2017, 21:01 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Кейн продолжит карьеру в «Реале Бетис»

Вчера, 3 марта, стало известно, что американский защитник Деандре Кейн и «БК Нижний Новгород» приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества.

Сегодня же стало известно, что баскетболист продолжит карьеру в испанской АСВ-лиге. Кейн заключил контракт с севильским «Реалом Бетис», сообщает официальный сайт команды.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Кейн провел 17 матчей, в которых набирал 15,9 очка, а также совершал 7 подборов и 3,6 ассиста в среднем за игру. В Еврокубке на счету защитника 14 поединков, где он в среднем за матч набирал 16,8 очка, совершая 7,6 подбора и 4,3 передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 4 новости  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»