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3 марта 2017, 21:05 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Определились все пары плей-офф женского чемпионата России по баскетболу

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Стали известны все пары плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

МОСКВА 3 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Стали известны все пары <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Увеличить
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Заключительные матчи регулярного чемпионата состоялись в пятницу. Курское «Динамо», впервые выигравшее «регулярку», в четвертьфинале встретится с подмосковной «Спартой энд К», завоевавшей путевку в плей-офф благодаря победе над «Казаночкой» в последний игровой день.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

УГМК (Екатеринбург, 2-е место в «регулярке») — «Динамо» (Новосибирская область, 7);.

«Надежда» (Оренбург, 3) — МБА (Москва, 6);.

«Вологда-Чеваката» (Вологда, 4) — «Динамо» (Москва, 5).

Первые матчи четвертьфинальных серий до двух побед пройдут 18 марта на площадках команд, оказавшихся ниже в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Вторая и, если потребуется, третья встречи пройдут 27 и 28 марта.
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Новости Российского баскетбола

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