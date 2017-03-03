Определились все пары плей-офф женского чемпионата России по баскетболу

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Заключительные матчи регулярного чемпионата состоялись в пятницу. Курское «Динамо», впервые выигравшее «регулярку», в четвертьфинале встретится с подмосковной «Спартой энд К», завоевавшей путевку в плей-офф благодаря победе над «Казаночкой» в последний игровой день.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

УГМК (Екатеринбург, 2-е место в «регулярке») — «Динамо» (Новосибирская область, 7);.

«Надежда» (Оренбург, 3) — МБА (Москва, 6);.

«Вологда-Чеваката» (Вологда, 4) — «Динамо» (Москва, 5).

Первые матчи четвертьфинальных серий до двух побед пройдут 18 марта на площадках команд, оказавшихся ниже в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Вторая и, если потребуется, третья встречи пройдут 27 и 28 марта.