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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28965500/
3 марта 2017, 20:27 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Спарты энд К» обыграли «Казаночку» и завоевали путевку в плей-офф ЧР

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковной «Спарты энд К» нанесли поражение «Казаночке», благодаря чему стали последними участницами плей-офф чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Казани, завершилась со счетом 69:65 (24:17, 16:18, 13:21, 16:9) в пользу клуба из Видного. В составе победительниц самыми результативными стали Ивана Дойкич и Кира Уитни Найт, набравшие по 21 очку. У «Казаночки» 12 очков набрала Александра Столяр, а Диана Сазонова и Шеннон Маккаллум добавили по 11 очков.

«Спарта энд К» благодаря этой победе сравнялась по очкам с красноярским «Енисеем», но обошла его в турнирной таблице и заняла восьмое место, дающее право выступить в плей-офф, за счет двух побед в личных встречах. «Казаночка» завершила регулярный чемпионат на десятой строчке и оказалась за бортом плей-офф.
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