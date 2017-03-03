Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28965254/
3 марта 2017, 20:11 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК дома разгромили «Надежду» в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали крупную победу над оренбургской «Надеждой» в домашнем матче чемпионата России.

Игра, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 89:57 (25:16, 20:17, 18:11, 26:13) в пользу УГМК. В составе победительниц самой результативной стала Эмма Мессеман, набравшая 20 очков. Гостям наибольшее количество баллов принесла Наталья Жедик — 13.

В другом матче дня красноярский «Енисей» в родных стенах обыграл «Вологду-Чевакату» — 84:66.

Для вышеупомянутых команд эти встречи стали заключительными в нынешнем регулярном чемпионате.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский