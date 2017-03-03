Баскетболистки УГМК дома разгромили «Надежду» в матче чемпионата России

Игра, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 89:57 (25:16, 20:17, 18:11, 26:13) в пользу УГМК. В составе победительниц самой результативной стала Эмма Мессеман, набравшая 20 очков. Гостям наибольшее количество баллов принесла Наталья Жедик — 13.

В другом матче дня красноярский «Енисей» в родных стенах обыграл «Вологду-Чевакату» — 84:66.

Для вышеупомянутых команд эти встречи стали заключительными в нынешнем регулярном чемпионате.